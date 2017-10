Ramos Allup: Gobernadores juramentados ante la ANC están autoexcluidos de AD

El secretario general de Acción Democrática (AD), Henry Ramos Allup, aseguró este martes que los cuatro gobernadores que se juramentaron ante la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) se autoexcluyeron de la tolda blanca.

Ante los rumores, Ramos Allup desmintió la expulsión de los cuatro gobernadores que se juramentaron ante la Constituyente. “Acción Democrática no expulsa a nadie. En este caso existe el artículo 32 numeral F que se llama ‘autoexclusión’, eso opera automáticamente en que un dirigente incumpla los lineamientos del partido”, explicó durante una rueda de prensa ofrecida desde la sede del partido en La Florida.

En cuanto a la juramentación de los gobernadores explicó que “no sé en definitiva qué pasó con Juan Pablo Guanipa, gobernador electo de Zulia, quien tenía disposición de ir y después no fue a la juramentación ante la Asamblea Nacional Constituyente. Todos estuvieron considerando la oportunidad de ir. Me parece inapropiado, inconveniente, que en medio de esta crisis política comencemos a dispararnos a nosotros mismos”, explicó Ramos Allup durante una rueda de prensa ofrecida desde la sede del partido en La Florida.

“Lamentablemente, no voy a disputar con nadie, no voy a morder el peine, pero lamento mucho que algunos voceros de Primero Justicia hayan tratado de dispararle a Acción Democrática y a mi, en una disputa en las que yo no soy responsable”, aseveró.

“La verdad es que los cinco gobernadores plantearon que los juramentaran ante el legislativo y después irían a la ANC. Otra propuesta es que la segunda propuesta fue que se hiciera en conjunto con la Constituyente y los consejos legislativos y la tercera, era que fueran a la ANC en un acto parecido al de Luis Emilio Rondon, y solo y únicamente después serían juramentado ante los consejos legislativos”, recalcó.

Aclaró que los cinco gobernadores tenían que juramentarse porque de lo contrario, podría realizarse un nuevo proceso electoral en 30 días y con los gobernadores electos inhabilitados. “El país está mal y el Gobierno está raspando la olla. No estamos apostando a que el pueblo se muera de hambre”.