Lozada: “Altos Mirandinos dió una lección de lucha por el cambio”

Según el ex alcalde, Ovidio Lozada, miembro del Comité Político Nacional de Primero Justicia y del Comando de Campaña de Carlos Ocariz, “Todos los venezolanos ansiosos de cambio y hastiados de este gobierno que tiene a nuestra patria destrozada por los cuatro costados, hemos tenido una semana con el alma partida a raíz de los resultados de las elecciones regionales anunciados por Lucena (CNE) que materializaron el mayor ultraje electoral de Venezuela y cuidado, si no, de América Latina y que no tienen nada que ver con el sentimiento generalizado de cambio de la gente en la calle.

Ya Carlos Ocariz, nuestro líder mirandino, se ha encargado de denunciar nacional e internacionalmente, con detalles, la verdad de lo ocurrido el 15/Oct que desnuda las “marramucias” electorales lideradas por funcionarios del CNE, algunos militares del Plan República en confabulación con algunos militantes del Psuv que afectaron a más de 213.000 votantes mirandinos, cuando la diferencia entre este y Rodríguez fue un poco más de 50.000 según Lucena, por eso decimos que “en Miranda no perdimos sino nos robaron”.

A pesar de ello en el Zulia, Táchira, Mérida, Anzoátegui y Nueva Esparta dimos una lección parecida a la de los Altos Mirandinos que con todo ese atropello y todos los obstáculos impuestos por el CNE, que indudablemente impidieron o afectaron a muchos de nuestros electores, ganamos sin discusión, en los tres municipios.

Resultados Elecciones Regionales en los Altos Mirandinos: Los Salias 78.1% vs 20.7%, Carrizal 58.25 vs 41.8% y Guaicaipuro 50.19% vs 47.95%, todos a favor de Carlos Ocariz, es decir aquí perdió Rodríguez dos veces, en nuestros números por paliza y en los manipulados por el CNE, también.

La ñapa de este oscuro capítulo la puso el alcalde Rodríguez:

Sobre el episodio de los Rodríguez (Héctor y José Luis), donde el alcalde actúa de espaldas a la voluntad de su pueblo, solo quiero deducir que nos imaginamos que está actuando de manera genuflexa, y espaldas de la línea unitaria, porque se sabe derrotado.

Deduzco que a partir de su pretensión de derrotar a Ocariz como candidato opositor en las primarias, evento del cual salió muy mal parado, y evaluando el desgaste lógico que tiene ya su nombre en Carrizal y en la región, sumado a la actuación a “contrapelo” que tuvo en la campaña de Ocariz, cuando su rol le exigía una actitud de compromiso real, nos permite imaginar que está buscando otros horizontes posiblemente de la mano de su nuevo gobernador, lo que ha despertado mucha indignación de la gente de Carrizal por los grupos y las redes sociales. Lo cierto es que este tipo de conductas nos hace daño a todos los que estamos empeñados en el cambio para Venezuela, así que amanecerá y veremos…