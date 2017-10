Elías Jaua: “la oposición ha creado una base social que no cree en las elecciones”

Durante su intervención en el programa “Diálogo con…” transmitido por Televen, El ministro del Poder Popular para la Educación, Elías Jaua, respondió las interrogantes planteadas por el conductor del programa, Carlos Croes.

Ante las dudas que han surgido de factores de la oposición sobre la veracidad de los resultados, Jaua enfatizó que “ahí está el voto, hay unos electores que votaron, unas máquinas que contaron, unas papeletas emitidas, unas actas formadas por testigos de la oposición y la revolución y un resultado oficializado por el Poder Electoral”.

Asimismo Jaua aseguró durante el programa, que la victoria del 15 de octubre se la deben principalmente a los partidos aliados PSUV, sin embargo, Jaua manifestó que todos los partidos políticos de la revolución están conscientes de quién es el adversario principal, más en el momento que nuestro país está siendo agredido por la principal potencia militar del mundo promovido por Julio Borges y su camarilla, de manera que al Gran Polo Patriótico lo une la defensa de la independencia y la soberanía, del derecho a vivir en paz que tiene el pueblo venezolano.

“Por eso fuimos unidos a las elecciones. El campo opositor está totalmente fragmentado, dividido, no hay solidaridad, hay mezquindad. Es increíble la descomposición ética y política de la dirigencia opositora hasta con ellos mismos”, ratificó el ministro.

El periodista Croes indagó si era inminente una confrontación entre venezolanos, por lo que el titular de la cartera educativa recordó, que hace apenas dos meses y medio alrededor de Televen había gente quemando y destruyendo, disparándole a la fuerza pública, incluso hubo personas quemadas vivas.

Jaua agregó que la oposición ha creado una base social que no cree en las elecciones, que no cree en la democracia, que no cree en la diversidad política ideológica, sino que quiere desaparecer al otro; “mil personas llenas de odio son suficientes para llevar a un país a la guerra y eso es lo que nosotros hemos ido evitando”, dijo.

Estabilidad para resolver los problemas

Finalmente, acerca de la solución de los principales problemas de Venezuela, Jaua añadió que el primer objetivo es seguir transitando la estabilidad política, porque ninguno de esos problemas puede ser resuelto si siguen las agresiones, el bloqueo financiero, el bloqueo comercial, el sabotaje, el aislamiento internacional, o si se vuelve a lo que fue derrotado hace mes y medio: la violencia, la destrucción, la quema de transporte público; es por eso que se debe seguir avanzando en el cronograma electoral en paz y en democracia.

“Esto permitirá que el Gobierno tome las medidas, como las ha venido tomando, para estabilizar, por ejemplo, el tipo de cambio y con ello estabilizar los precios y con esta nueva camada de gobernadores ir trabajando en la seguridad, los servicios, la convivencia”, puntualizó Jaua.