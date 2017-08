Lluvias inundan 6 viviendas en Ramo Verde y comprometen estabilidad de cuatro pinos

21/08/2017 5:08 am

“Bomberos nos recomendaron desalojar, pero para dónde nos llevamos 20 niños”, reseñó la tarde de este domingo Jovanna Blanco, residente de una de las seis casas afectadas en el sector Ramo Verde por las fuertes precipitaciones registradas en las últimas horas en los Altos Mirandinos.

La mujer, visiblemente afectada y agotada, narró que la pesadilla comenzó cuando comenzó a llover la noche del sábado, “no hemos dormido nada, un auténtico río de agua inundó nuestras casas dañando ropa, colchones y alimentos”, dijo.

A lo que más le temen los habitantes del callejón Familia Linares es al desplome de cuatro pinos con más de 20 metros de altura; el agua dejó a la vista las raíces y los Bomberos de Miranda advierten que podrían caer de continuar la lluvia.

“Somos seis familias con 20 niños que estamos desesperados”, agregó la mujer. Denunció que una falla de borde en la entrada de la escuela de Guardias Nacionales provocó que un auténtico río los tomara por sorpresa la madrugada de ayer.

“Tengo toda mi vida aquí y jamás había ocurrido algo así, no somos invasores, mi casa la construyó mi papá quien era un militar que fundó este sector”, aclaró Linares. Aunque recibieron la tarde de ayer permiso de la Dirección de Ambiente de la Alcaldía de Guaicaipuro para podar los pinos no cuentan con los implementos.

Aunque son los bomberos los encargados de realizar el trabajo no contaban con el camión cesta, por lo que esperan este lunes recibir ayuda por parte de Corpoelec. “Estamos rezando para que no llueva más, no tenemos para donde irnos”, agregó la afectada.

Daniel Murolo

[email protected] / @dmurolo