Apagón de más de 21 horas afectó más de 30 sectores de los Altos Mirandinos

21/08/2017 4:59 am

Más de 21 horas sin energía eléctrica permanecieron cientos de familias en la capital mirandina, tras una falla en el servicio registrada la noche del sábado durante las fuertes precipitaciones registradas en la zona y que se extendió hasta la tarde de este domingo.

Las redes sociales, especialmente Twitter, se llenaron de mensajes para la empresa Corpoelec, exigiendo una explicación por el corte prolongado del servicio. Ascensores atascados, neveras y otros electrodomésticos dañados, fueron algunas de las denuncias hechas por los afectados.

Aunque hasta no hubo un pronunciamiento oficial por parte de la empresa eléctrica, afectados aseguraron que el apagón fue producto de la tormenta registrada en la zona y que además generó inundaciones y desplome de árboles en toda la región.

“Tenemos 21 horas sin luz y en Corpoelec ni siquiera nos contestan el teléfono”, así denunciaba Ketty García, vecina de residencias El Encanto que gastó la poca batería que el quedaba de su celular este domingo, luego de estar sin servicio eléctrico desde las 8 de la noche del sábado.

A las 5 de la tarde de este domingo, aún se reportaban más de 30 sector de Altos Mirandinos sin Servicio Eléctrico. “Fue una noche de terror con un aguacero y sin luz, no pudimos ni descansar”, dijo la enfermera que señaló que le correspondía la guardia dominical en el centro de salud donde presta servicios y no pudo asistir.

El Jarillo,El Encanto, Ramo Verde, Lagunetica, La Macarena Sur, La Matica Abajo, Matica Arriba, Macarena Norte, Barrio Sucre. Buenos Aires, El Cabotaje, San Pedro, Cortada El Guayabo, Paracotos en Guaicaipuro; Montañalta, Colinas de Carrizal, Amigos Reunidos, Corralito en Carrizal y Club de Campo, La Rosaleda, parte de San Antonio de los Altos y El Limón por el municipio Carrizal fueron los poblados más grandes que reportaron la falla desde el inicio de un torrencial aguacero con descargas eléctricas desde la noche del sábado.

Los vecinos que recurrentemente llamaron al centro de llamadas de Corpoelec señalaron que no lograron comunicarse. “Tuve que irme con mi hija y nieta y bajar 18 pisos por las escaleras para salir del apartamento porque no tenemos ni como cocinar”, dijo Margarita Colmares, quien señaló que en residencias El Encanto, en Los Teques, no hay servicio de gas doméstico y hasta las cocinas son eléctricas. Más de mil familias viven en esta localidad.

Daniel Murolo

@[email protected] / @dmurolo