Nolasco: CNE crea una matriz de opinión en su contra para estimular abstención

Para el candidato por el partido Unidad Política Popular 89 (UPP89) a la Gobernación de Miranda, Wilmer Nolasco, la intención del Consejo Nacional Electoral (CNE) es crear una matriz de opinión en su contra para estimular la abstención y favorecer en las regionales al oficialismo.

Nolasco, durante su participación en el programa “Pola y Murolo a las 12” que transmite Mía 105.7FM, aseguró que la rectora del Poder Electoral no tenia necesidad de dar una proyección nacional el pasado 30 de julio “dijeron que era una elección, violando la Constitución, sectorial y municipal, entonces por qué tenía Tibisay que dar cifras nacionales, el objetivo es provocar que el pueblo no participe”, dijo.

Agregó que de no participar en las regionales pautadas para octubre “no tendremos la oportunidad de tener testigos y si no tenemos testigos no podemos evaluar el sistema electoral (…) ante el temor de un CNE que no garantiza al voto le decimos que vamos a tener los testigos suficientes para que la voluntad del pueblo de Miranda se respete y que gane el que obtenga la mayor participación”.

Nolasco aclaró que su candidatura es una tercera opción que tienen los mirandinos descontentos tanto con la MUD como con el PSUV y que no teme que la Comisión de la Verdad evalúe su comportamiento para decidir si puede o no participar.

“Como abogado lo he dicho, Deysi Rodríguez, que por cierto somos de la misma promoción, debe regresarse a la UCV a estudiar derecho nuevamente”, indicó, agregando que por encima de la Constitución no existe ningún órgano.

La ANC tiene una sola función, una sola facultad, que es la de hacer una nueva Constitución, someterla a la voluntad del pueblo y una vez aprobada por el pueblo es que puede entrar en vigencia, mientras tanto todos los demás poderes y leyes siguen existiendo y la Constitución sigue vigente.

Aseguró que los actos de juramentación de los poderes ya constituidos no es más que “un desacato, incumplimiento y desprecio de la propia Constitución, yo no tengo el temor que me revisen, he mantenido en mis 54 años una conducta intachable”.

Yo no participé en las guarimbas, -aclaró el candidato de UPP89- he dicho que aunque no compartía los actos de esos muchachos de la resistencia los comprendía, yo en su situación seguramente hubiese hecho lo mismo porque yo me formé en la UCV y siempre he sido un luchador.

Indicó que la desidia en la que se encuentra el país lo llevó a tomar la decisión de inscribirse ante el CNE, “además de abogado y productor agropecuario, soy presidente del Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción, es triste ver a nuestro pueblo comiendo de la basura (….) estamos presentando a Miranda una opción diferente, para que los mirandinos no digan que no tenían opción, esta es diferente con un plan de gobierno concreto y sólido.

Daniel Murolo

[email protected] / @dmurolo