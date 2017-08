Enrique Mendoza: “solamente el 17 % de la población apoya al gobierno”

El candidato a la Gobernación de Miranda por el partido Copei, Enrique Mendoza, reiteró este jueves que tiene la certeza que los partidos que conforman la Unidad Democrática lograrán un candidato unitario en el estado a través del consenso, aunque no descartó la posibilidad de realizar primarias en las próximas semanas.

Mendoza, quien participó en el programa “Pola y Murolo a las 12” que transmite Mía 105.7FM, reseñó que nunca antes el gobierno nacional estuvo tan debilitado y citó un estudio de opinión que reveló esta semana que Maduro solo cuenta con el apoyo del 17.3 % de la población.

“Es decir que de cada 100 venezolanos solo 17 lo quieren, seguramente son los empleados de Miraflores”, indicó el exgobernador y abanderado de la tolda verde. Dijo que la Comisión de la Verdad creada por la Asamblea Nacional Constituyente es lo más parecido a los tribunales de la edad media.

Pidió a quienes hasta ahora son candidatos opositores “no nos ataquemos uno a otros, respetemos a todos los que están en su derecho de aspirar a un cargo” y exhortó a tener claro el concepto de unidad que llevó a la coalición democrática a lograr la mayoría en la Asamblea Nacional.

Mendoza desestimó el llamado de algunos partidos opositores que llaman a la no participación en las regionales, “se trata de partidos que no pudieron validad por lo que no pueden postular, esa es la razón por la que llaman a no participar”.

Recordó que Copei, pese a todos los obstáculos, logró validarse ante el CNE. Invitó al ciudadano “a utilizar el mayor poder que tienen en sus manos que es el voto” y aseguró que como el agua que da en la piedra la oposición logrará imponerse gracias a su perseverancia.

Daniel Murolo

@dmurolo