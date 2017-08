Carmen Feo: “Necesitamos un consenso para trabajar por el candidato unitario”

18/08/2017 12:13 pm

“Nosotros no cedemos un espacio, somos demócratas, creemos en las elecciones y nos vamos a contar las veces que sean necesarias”, sentenció este jueves la presidenta del partido Copei – Guaicaipuro, Carmen Feo, tras reiterar que Enrique Mendoza es el abanderado de la tolda verde para la Gobernación de Miranda.

“Nosotros sabemos que el CNE hizo trampa y que la ANC es ilegitima, no porque lo diga la oposición, sino porque los dijo la empresa encargada de contar los votos, eso ocurrió porque nosotros no teníamos presencia en las mesas porque no íbamos a validar esa ilegalidad”, dijo Feo.

Aseguró que si la oposición está presente la “trampa no pasa como lo hemos demostrado en el pasado, ningún copeyano se va a dejar meter un voto que no sea legal”.

La dirigente copeyana recordó que en la capital mirandina el 38 % del padrón electoral está compuesto por militantes de su organización, quienes están “sumamente contentos con la noticia que de Enrique Mendoza es candidato”.

Tenemos un candidato con muchísima fuerza, tiene una gestión que lo respalda, los mejores gobernadores que ha tenido este estado son copeyanos como Arnaldo Arocha y Enrique Mendoza.

Feo reiteró que siempre han sido respetuosos de la unidad, “Copei siempre ha apoyado a todos los candidatos de todos los partidos que han sido elegidos por consenso, trabajando para todos, estamos seguros que si Mendoza es el candidato todos trabajaran por él”.

Con relación al anuncio de la Comisión de la Verdad de la Asamblea Nacional Constituyente de revisar y autorizar quienes pueden y quienes no ser candidatos a la regionales Feo aclaró que nunca hubo gente de la oposición llamando a la violencia.

“Acá hubo protestas pacificas que está contemplado en la Constitución (…) quién es la ANC para decir quien puede ser candidato y quien no. Esa ANC ilegal e ilegitima no tiene moral para decir quien puede y quien no ser candidato”.

Invitó para mañana sábado a las 2:00 pm en la Federación Venezolana de Maestros al acto de presentación de la estructura electoral para las elecciones regional con la presencia de Enrique Mendoza.

Daniel Murolo

[email protected] / @dmurolo