Luis Marín: “Treinta años de samba y éxito”

Luis Marín, director y dueño de la muy famosa agrupación de samba “Bossambiñha”, celebra este año tres décadas de resonante éxito. Ellos son cada vez es más requeridos para animar y alegrar fiestas y eventos corporativos, amén de haber participado a lo largo de su impecable trayectoria en los más importantes programas de TV. Él en conversación con “Lanzallamas” confesó que más fundamental ha sido el arduo trabajo y pasión que le imprime a lo que hace, porque desde apenas los 12 años de edad, se enamoró de este género musical y trajo un pedazo de Brasil a Venezuela.

¿Cómo llega la samba a su vida?

“Mi amor a la samba llega cuando tan solo era un niño de 12 años y mi entrenador de fútbol, el señor José de Lucas Oliveira, (QEPD) me invitó a un ensayo de su escuela de samba llamada Ven Brasil. En dicho ensayo tuve la oportunidad de conocer y practicar con algunos instrumentos de percusión. Desde ese momento comencé a enamorarme del ritmo de la samba”

¿Cuántos años tiene con su agrupación “Bossambiñha”?

Bossambiñha nace en octubre del año 1987. La idea de hacer un grupo de samba y música brasilera surge entre un amigo llamado Sandro Segnini, mi hermano Rogmar Marín y mi persona. Para este año 2017 mi agrupacion esta cumpliendo 30 años de trayectoria y tengo pensado organizar un fabuloso evento aniversario”

¿Las garotas son un complemento necesario en este género o un simple adorno visual?

“Para un show brasilero considero que las garotas juegan un rol súper importante para dar el toque de alegría, energía, color y sobre todo elegancia, ya que sus impactantes trajes, le dan esplendor y majestuosidad. Son un complemento visual muy necesario y también emblemático de lo que es y representa la samba”

¿Qué otra música le atrae?

“Me encanta todo el género de la música venezolana, desde las tonadas de Simón Díaz, hasta los tambores de Barlovento. Realmente escucho y disfruto de cualquier estilo musical, pero mi inclinación mayormente ha sido hacia la música brasilera”

¿La TV ha sido fundamental en el desarrollo de su agrupación?

“La TV no ha sido fundamental, pero si me ha ayudado mucho. Lo que si ha sido fundamental es nuestro trabajo impecable en cada espectáculo brindado a nivel de fiestas privadas y corporativas. El amor y pasión a lo que haces es lo que verdaderamente es fundamental, lo demás es consecuencia de eso”

¿En carnaval es la época dónde son más requeridos o trabajan de igual forma todo el año?

“Bossambiñha trabaja todo el año sin parar. Hace algunos años la época más fuerte de trabajo era en carnavales, pero a medida que fuimos creciendo y la gente conoció más el trabajo de mi grupo, las fiestas decembrinas se tornaron las más importantes en volumen de presentaciones”

¿Qué le falta por realizar artísticamente?

“En la parte musical faltaría la grabación de un CD con música propia de los ritmos que a nivel de banda interpretamos y que son éxito y emblema de nuestros treinta años de trayectoria. La gente nos los pide mucho y estoy abocado en eso. Me gusta complacer al público, porque por ellos y para ellos trabajamos”

¿Cuáles son sus planes a corto y mediano plazo?

“Por ahora tengo planes de hacer una gira de presentaciones a nivel nacional con una propuesta que tengo en puerta, pero de eso no puedo hablar todavía. También tenemos algunas conversaciones con eventos en República Dominicana y Colombia, en donde somos siempre requeridos”

¿Se arrepiente de algo?

“Yo creo que siempre hay tiempo para hacer todo lo que por algún motivo no has podido lograr. Solo tienes que enfocarte bien en lo que deseas hacer y listo. Y de lo que he hecho hasta ahora no me arrepiento de nada, estoy muy contento con lo que en todos estos años he logrado con mi trabajo y siempre voy por más, porque el éxito está en no ponerte límites”

Coordenadas o redes sociales de Luis Marín:

Instagram: @bossambinha

Twitter: @bossambinhaofic

