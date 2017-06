2400 personas se  movilizaran para la organización de la validación de Copei en 22 entidades regionales

17/06/2017 7:20 am

Etiquetas: Constituyente

Enrique Mendoza, coordinador Nacional de Validación de Copei, informó que para este fin de semana fueron preparados 600 testigos, 600 responsables de puntos verdes y mil 200 activistas para un total de dos mil 400 personas para hacer posible que el sábado 17 y domingo 18 el proceso de validación en las 22 entidades regionales, exceptuando Táchira y Falcón que ya validaron, sea un éxito.

Mendoza afirmó que el país no está para caprichos de aquellos que fingen ser demócratas, y le temen a contarse “eso le hacen el juego el régimen, Copei a lo largo de estos 71 años ha dejado claro su talón democrático que no será cambiado en estos tiempos. No importa el día ni la hora, vamos a validar porque los Social Cristianos vamos a defender nuestra historia, presente y futuro”.

Asimismo indicó “esta es la hora que tenemos para defender la existencia de todas las instituciones democráticas del país y eso incluye a los partidos políticos, los copeyanos por ser herederos del sentimiento de cambio que tiene la sociedad venezolana, estaremos diremos presente el 17 y 18 de junio”.

Aprovechó para hacerle un llamado a aquellos que se oponen a la validación de COPEI, “no pueden ser Social Cristianos, el sábado vamos a demostrar que somos un partido que nació para seguir construyendo los surcos hacia el cambio que Venezuela quiere, el 98% de los cuadros de dirección y activistas de COPEI vamos a validar”.

Por último, Enrique Mendoza dijo que a partir del lunes 19 de junio, “vamos a seguir con más fuerza al lado de la gente, en los barrios, caseríos y urbanizaciones hasta hacer posible el cambio que el 84% de la población está pidiendo en nuestro país, vamos a validar por Venezuela y por nuestro Copei”.

Validación tequeña

Cristina Hernández, dirigente de la tolda verde en Guaicaipuro, aseguró en entrevista en el programa “Pola y Murolo a las 12” por Mía 105.7 Fm, que la capital mirandina requiere 998 firmas, “sin embargo vamos a sumar todas las que podamos para ayudar a la validación del estado Miranda”.

Reseñó que el Los Teques el proceso se desarrollará de 8:00 de la mañana en la plaza Bolívar y se extenderá hasta las 5:00 de la tarde hoy y mañana domingo./DM