“Situación del país tiene a los médicos cirujanos e investigadores de manos atadas”

Etiquetas: #CrisisVzla, #Escasez

Para Jorge Castro, médico cirujano egresado de la Universidad Central de Venezuela en 1971 y especialista en cirugía general, cirugía oncológica y cirugía plástica, reconstructiva y maxilofacial, la mayor frustración que le toca enfrentar como profesional es no poder continuar con las investigaciones sobre los avances médicos como la terapia fotodinámica debido a la situación socioeconómica y política que hoy sufre el país.

Castro, ganador del premio Francisco Montbrun de la sociedad venezolana de cirugía en 2005, no escapa a la realidad que viven los venezolanos, sin embargo apuesta al país y cree firmemente que trabajando se sale adelante.

“También tengo un trabajo de investigación en conjunto con el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC) sobre carcinoma basocelular y su tratamiento con terapia fotodinámica basadas en la mejora de la cirugía para la eliminación del tumor maligno en la piel. Ambos trabajos los presente principalmente en congresos nacionales de física y medicina aunque también he presentado los mismos en Brasil y España. Los tratamientos son cada vez más modernos y novedosos y realice todo esto en el transcurso de esos 40 años”.

¿Cuál ha sido su trayectoria tanto a nivel público como privado?

-Trabaje a nivel público por 40 en el Hospital Oncológico Padre Machado y llevo 44 años trabajando en la Clínica Sanatrix, estuve simultáneamente haciendo ambos trabajos. Ejercí en el Padre Machado desde residente hasta sub director y el cargo más importante que tuve fue jefe de servicio de cirugía plástica, servicio el cual fundé con el que fue mi maestro y profesor, el doctor José Rafael Troconis, quien me llevó de la mano en la práctica de la cirugía plástica.

La cirugía estética usualmente se considera como una vía para mejorar la belleza física de las personas pero también juega un papel muy importante en la reconstrucción debido a enfermedades (cáncer o tumores) deformación o lesiones (quemaduras). Con 45 años de experiencia médica y como especialista en cirugía plástica 36 años, afirma que un defecto estético se refiere en general a patrones de belleza establecidos.

“Para los asiáticos pueden ser bellos los ojos rasgados para nosotros no, e inclusive existen técnicas para corregir esto. Con respecto a la cirugía reconstructiva es el campo donde más me he desarrollado y es para mí el que más satisfacción le brinda al médico cirujano porque la intensión es restituir la forma primero y después la función, que es más difícil, porque tú no puedes hacer una mama que produzca leche pero si puedes hacer una bonita. Muchas veces se preguntan que hace un cirujano plástico en un hospital oncológico dedicado al cáncer porque se tiene la idea que el cirujano plástico solo trata las arrugas pero la parte reconstructiva es una de las más importantes para un cirujano en un hospital oncológico.”

¿Cuál considera que ha sido el logro más importante en su carrera?

Realmente, mis 3 hijos pues mi trabajo está muy ligado a mi vida familiar y siendo mi esposa también medico es muy difícil que no los considere mi mayor logro en todo. En cirugía reconstructiva los pacientes son muy agradecidos, todavía hay muchos que me llaman o me escriben para saludarme o por mi cumpleaños. Aunque la mayoría de los pacientes creen que uno realiza el trabajo solo por obligación pero para uno es impactante y satisfactorio haber resuelto el problema.

¿Qué le recomienda usted a un paciente que presenta una lesión en la piel? ¿Cómo pueden los pacientes determinar o saber si al tener una lesión en la piel deben acudir a un especialista?

Una lesión de la piel puede terminar siendo cáncer o psoriasis, que puede ser deformante e incapacitante pero cuya tasa de mortalidad es menor que la del cáncer de piel pero el costo de su tratamiento es bastante elevado de igual manera. Para poder determinar esto hay que saber que si una cicatriz, una ulcera, una picada o una peladura que no sana en al menos 15 días con el tratamiento indicado, merece ser examinada por un especialista. Los lunares pueden volverse lesiones malignas, tumores o hasta cáncer de piel si presentan la regla del a, b, c, d, e: a) presenta asimetría en los bordes b) bordes irregulares en la superficie c) cambios de color d) diseminación o dispersión e) en general que presente pelos es un signo de benignidad pero si los pelos se caen puede ser una clara señal que es una lesión maligna./

Sophia Alonso