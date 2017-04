Unas 75 personas han sido detenidas durante protestas

Etiquetas: #CrisisVzla, #ProtestasVzla

“A mi hija la detuvieron por robarse presuntamente un helado”, denunció la mañana de este sábado el padre de Jennifer Rojas, joven de 18 años que permanecía “aislada” en la sede de la Guardia del Pueblo junto a otros 31 jóvenes de Los Teques detenidos durante las protestas de los últimos días.

Ocho abogados del Foro Penal, quienes exigían poder ver a los retenidos, cifraron en aproximadamente 75 la cifra de ciudadanos detenidos en los Altos Mirandinos desde la noche del miércoles hasta el día de ayer.

Jennifer, habitante del barrio Ayacucho, habría sido retenida en las inmediaciones de la panadería La Ponderosa, uno de los 24 locales saqueados la madrugada del pasado jueves, su familia descarta que la joven estuviera participando en los hechos vandálicos.

“Ella venia esa madrugada de una fiesta cuando la agarraron, luego me llamaron para avisarme que estaba presa”, narró el padre quien junto a medio centenar de personas esperaban a las afueras de la Comandancia General de la Guardia del Pueblo, ubicada en la avenida Independencia de Los Teques.

Los abogados denunciaron la violación fragante de los derechos de los detenidos, “desde ayer –viernes- hemos venido cuatro veces solicitando poder ver a los jóvenes y nos han negado el acceso”, narró uno de los expertos.

Agregaron que tampoco a los familiares se les ha permitido verlos, “no sabemos en qué estados se encuentran, si están heridos o requieren alguna ayuda, no les pasan ni siquiera la comida que le traen”, dijo.

Aislados permanecen igualmente cinco menores de edad. Lilian Galindez, madre de un adolescente de 17 años, narró que su hijo vive en El Nacional y fue detenido igualmente durante los saqueos de la panadería ubicada en la entrada de barrio Ayacucho.

“Yo me desperté asustada escuchando tiros y cuando fui al cuarto mi hijo no estaba, salí corriendo a buscarlo y cuando llegué se lo habían llevado”, dijo. Galindez denunció que finalmente ayer fue que le aceptaron la comida, “no lo he visto, no sé nada de él, le traje ayer dos veces alimento y no los aceptaron”.

Los representantes del Foro Penal indican que lo más delicado es que, según familiares, habrían hasta niños de 12 años. Igual es el caso de Yira Pico, detalló que su hermano de 18 años y un sobrino de 16 permanecían presos, “se los llevaron de la Ponderosa. Mi hermano se llama Carlos Palma, trabaja en una fabrica de pollo y no sabemos por qué se lo llevaron”, dijo.

Aunque un portavoz de la Guardia del Pueblo les informó que la mañana de ayer serian todos trasladados a tribunales, para las 11:00am aún no había movimiento de que eso ocurriría.

De los 75 detenidos 31 son de barriadas tequeñas, otros 30 fueron capturados en los saqueos y disturbios registrados en Carrizal entre el viernes y la madrugada de ayer y otros 14 son jóvenes que los mantienen en la sede del Cicpc, tras participar en la protesta en la urbanización El Paso.

“Somos pueblo no mercenarios” Magaly Mujica, madre de uno de los jóvenes privados de libertad, rechazó las declaraciones del Alcalde de Guaicaipuro y otros funcionarios oficialistas que calificaron como “mercenarios” a los detenidos; “somos pueblo que está pasando hambre, a nosotros no nos mueve otra cosa que el desespero de tener la nevera vacía”, dijo visiblemente emocionada. Invitó al alcalde a revisar la lista de los detenidos para que vea que se trata de pura gente humilde, “aquí no hay sifrinos de Los Nuevos Teques, aquí están presos es gente de El Nacional y barrio Ayacucho, esa es la única verdad, basta de seguir manipulando la verdad”, dijo.

Daniel Murolo