Protestas por elecciones se extienden al centro de la ciudad de Los Teques

Etiquetas: #ProtestasVzla

De basura, cauchos y escombros se valieron la noche del lunes un nutrido grupo de tequeños que decidieron sumarse a la ola de protestas que a nivel nacional se desarrollan desde la semana pasada exigiendo la destitución de los magistrados del TSJ y la realización de elecciones generales.

Dos de las principales vías de la capital mirandina fueron cerradas con barricadas. La avenida Bolívar estuvo cortado el paso a la altura de las residencias Caracas, mientras que la Víctor Baptista, vía que comunica con San Pedro de los Altos, fue escenario de protestas al menos en dos puntos.

El alcalde de la jurisdicción, Francisco Garcés, rechazó las acciones que calificó como violentas y recordó que existe el derechos a la libre protesta para los ciudadanos, “sin que ello implique acciones terroristas en contra de la tranquilidad del pueblo”, dijo.

Denunció que la noche del lunes “quisieron incendiar bienes municipales, entre ellos un autobús que le da servicios de traslados a abuelos y niños para centros de salud. Todos los responsables que pretendan incendiar nuestro municipio y realizar acciones terroristas serán llevados a la justicia”.

Por su parte el dirigente de Voluntad Popular en la capital mirandina, Jesús González, reiteró que están en contra de la delincuencia y el vandalismo, “nuestra lucha es no violenta y enfocada en que quienes sostienen a la dictadura abandonen su causa”.

Agregó que la protesta es un derecho constitucional, “y se hace un deber histórico y moral en la situación actual que está viviendo Venezuela, y es la única forma que tenemos de hacer retroceder a la dictadura”, dijo, agregando que “todos los venezolanos estamos claros de que ustedes -alcalde Garcés- son los promotores de la violencia en el país, tienen casi dos décadas demostrándolo”.

“Desde VP creemos en la lucha no violenta como mecanismo para hacer que quienes sostienen a la dictadura se alejen de ella, como hizo la fiscal general. Del mismo modo repudiamos cualquier acción que no vaya en esa línea, y que busque otro objetivo que no sea la conquista de la democracia a través de la no violencia”.

“Colectivos armados”

Igualmente en horas de la noche del lunes vecinos del municipio Los Salias tomaron nuevamente la carretera Panamericana a la altura del kilómetro 13, denunciaron que un grupo de sujetos con armas largas los dispersaron con amenazas.

Trascendió que los grupos violentos, provistos con armas de alto calibre amenazaron de muerte a unas 300 personas que estaban en el lugar exigiendo elecciones generales, y el cese a la represión de las marchas en el resto del país, si no dispersaban el cierre de la vía.

Este lunes se cumplen cinco días de protestas en Altos Mirandinos y en esta zona. El pasado sábado y domingo ambas acciones se tornaron violentas con algunos destrozos.

Los sujetos armados, iban en motos de bajo calibre y señalaron ser “Tupamaros” . Luego de esto recorrieron varios puntos de la región altomirandina, exhibiendo las armas largas y lanzando objetos contundentes contra sedes de un rotativo y de la Comandancia general de Polimiranda.

Daniel Murolo

[email protected] / @dmurolo