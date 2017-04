Chelo Rodríguez: Yo no me retiré del medio, a mí me retiraron

10/04/2017 5:51 am

La primera actriz Chelo Rodríguez, aseguró que en ningún momento se retiró del medio y que no la han llamado para realizar una novela desde su papel en “Vieja Yo”.

Los conductores del programa aprovecharon la oportunidad para mencionarle a Rodríguez, española de nacimiento, sobre la reciente polémica con la actriz Natalia Streignard por sus declaraciones en redes sociales donde asegura que ella, también nacida en España, “No es venezolana”:

“Venezuela significa todo para mí porque yo llegue aquí cuando tenía 10 años y toda mi vida le he hecho aquí; es mi primera patria. Yo no quiero comenzar en otro país algo de nuevo si todo lo he hecho aquí.” Aseguró la actriz.

Chelo Rodríguez estrenará el 22 de abril “Nos vemos el miércoles” una pieza teatral que rinde tributo a la vejez relatando la historia de tres octogenarias que se reúnen todos los días a comentar sus vicisitudes y aventuras en clave de humor contado desenfadadamente.