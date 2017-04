Gesaria: “No me siento perdedora”

La animadora de Portada´s, no solo bailó, si no que polemizó en la cuarta edición del reality “Bailando con las Estrellas”, donde este sábado finalmente salió de la competencia, pero de manera digna y con muchos sentimientos encontrados por parte de todo el elenco que trabaja en la producción del programa. La bella Gesaria Lapietra asegura haber descubierto potencialidades en ella que no conocía, gracias a su participación en el concurso de baile y agradeció a su corógrafo, Ulises Urbina, a quien confesó admirar profundamente.

“Mi admiración va para todos mis compañeros, que definitivamente siempre me apoyaron tras cada amenaza, y estuvieron allí de la mano conmigo, la fortaleza no nacía sólo de mí, sino también de ellos, con sus palabras de aliento y eso es algo que se agradeceré. No estamos compitiendo entre sí, estamos abocados a desarrollar una hermosa labor a favor de diferentes causas sociales y eso es lo que hace de este realitty algo mucho más allá de lo que es bailar y lo que significa una competencia. Yo no me siento perdedora, todo lo contrario, gané muchas cosas y mi lucha por apoyar a quienes representé en esta competencia no terminó”

¿Cuál es el balance que puedes hacer de tu participación en “Bailando con las Estrellas”?

“Lo más fuerte resultó ser los ensayos, realmente como estuve amenazada cinco veces, tenía que preparar dos coreografías para cada gala, en la que estaba amenazada. Y ha sido agotador, en mi caso estuve bailando por la Fundación Casa hogar, Madre Emilia, que alberga más de 50 abuelitos y trabajé y trabajaré fuertemente para apoyarlos con los recursos que necesitan”

¿Cómo te preparaste para enfrentar el duelo?

“Yo estaba preparada para los dos escenarios, tanto salir de la competencia, así como para continuar, mis dos coreografías estaban listas. Salí de la competencia, pero mi compromiso con los abuelitos de la Casa Hogar Madre Emilia, va a seguir en pie, la producción de Súper Sábado Sensacional está haciendo un trabajo increíble, movilizando muchísima gente, por apoyar a todas las causas sociales y yo estoy y estaré con ellos en lo que necesiten y esté en mi mano brindar. Rebajé cuatro kilos, durante toda esta experiencia, el reality me ha dejado una sensibilidad increíble, porque no solamente, se trata de la Fundación por la que yo concursé, sino el de mis compañeros que apoyan niños con cáncer, personas que están sufriendo una condición, limitaciones. Y yo me digo que a veces, somos egoístas al quejarnos por tantas cosas, cuando existen personas que están pasando por condiciones muy fuertes, extremas, y aprendes a ser más agradecido con todo lo que tienes, a decir Dios gracias, y hacerte eco de la situación, por la que ellos atraviesan, porque aún con lo que están viviendo son agradecidos y están allí luchando y siendo optimistas y eso es ejemplarizante”

También brilla en la radio…

¿Háblanos de tu experiencia como locutora, conductora del espacio radial “La Cabina del Show”, a través de Difusión Latina, 97.7 FM?

“Es un programa que me ha llenado de mucha alegría y satisfacciones, nunca había hecho radio en mi vida. Es la primera vez que estoy experimentando este proceso que ha sido maravilloso para mí, el programa está cumpliendo su primer mes, al aire por Difusión Latina 97.7 fm, estoy en la locución junto a Doña Griselda, y Héctor Medina, quien también es un reconocido productor. Se nos presentó esta propuesta muy importante un programa de farándula diferente, en el que podemos incluso hablar con los artistas de una manera muy jocosa, ellos se sienten literalmente en una cabina en la que no hay tapujos, con un programa fresco, ligero, damos noticias, tenemos secciones divertidas, los entrevistados se van muy contentos y con ganas de volver, les gusta, les parece original y divertida la propuesta”

¿Qué te falta por hacer?

“Teatro, yo creo que a futuro me gustaría realizar obras con contenido y donde puedan ver otra faceta de Gesaria como artista”

Y enamorada…

¿Cómo se encuentra tu corazoncito?

“Ay feliz, el corazoncito está feliz tengo un príncipe, un hombre maravilloso que siempre me ha dado su apoyo, actualmente está de mi mano en mi crecimiento profesional, no tenemos mucho tiempo juntos, es algo muy bonito que está surgiendo. Siente una profunda admiración por mí, por mi trabajo, y yo admiro su labor, es Ingeniero, empresario”- concluyo-.

