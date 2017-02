En La Revolución no tienen agua ni para preparar una arepa

08/02/2017 5:00 am

Son muchos los problemas que afectan a los vecinos de la calle La Revolución en el sector La Matica de la capital de Miranda; los habitantes precisan que no es nada fácil vivir en la comunidad, entre los problemas más graves señalaron que no tienen agua ni para preparar una arepa. Además no recogen la basura y presentan fallas en el servicio de transporte público.

Para Nairobis Medina, vecina desde hace 7 años de la populosa comunidad tequeña, las fallas con el suministro de agua potable han convertido la vida de los lugareños en toda una calamidad; “ni gota de agua vemos circular por las tuberías de nuestras casas, nos toca llenar pipotes y peroles en otras partes de La Matica y venir caminando con lo que conseguimos. Con eso nos bañamos, cocinamos y limpiamos las casas”.

Puntualizó que es un completo drama lo que viven en la zona; “es muy fuerte, a veces no tenemos agua ni para preparar una arepa, son más de 25 mil bolívares el costo de un camión cisterna. Eso es más de una quincena de trabajo. De verdad que debo escoger entre pagar un camión con agua o comprar comida para mis hijos”.

Dijo que pasan mucho trabajo, “a veces duramos semanas sin ver el agua por las tuberías y al llegar la colocan por muy poco tiempo. Eso sí al venir el agua parecemos atletas hacemos de todo al mismo tiempo; se limpia, se cocina, nos bañamos bien, lavamos y recogemos en peroles”, precisó Medina.

–A Dios le pedimos que nos llegue el agua todos los días y a veces en su infinita misericordia nos manda agua del cielo y aprovechamos para lavarnos el cabello y almacenarla para luego cocinar y limpiar.

Agregó que se han presentado algunas enfermedades estomacales y de piel por las fallas en el suministro de agua; por eso hizo énfasis en el llamado a Hidrocapital para que mande agua por lo menos dos veces a la semana.

Por otra parte, hizo mención a que tienen grandes problemas con la recolección de basura; “en la calle La Revolución a veces pasan semanas y no se ven los camiones de basura, esto es otro drama por los malos olores y los roedores”.

–El camión debe pasar tres veces por semana, pero a veces duran hasta 15 días sin venir; por eso la basura se acumula. Además los perros la esparcen por toda la calle colapsándola, eso también produce enfermedades y los más afectados nuevamente son los niños.

Mencionó que han elevado la queja a la Alcaldía de Guaicaipuro pero no han tenido respuesta favorable, por eso nuevamente por medio del diario La Región aprovechó para hacer un llamado a la municipalidad a regularizar el servicio de recolección de desechos.

“Cumplan con los días de recolección, así los vecinos nos organizamos y botamos la basura solo los días que indican y evitamos la acumulación que es tan mala para la comunidad”, dijo la lugareña.

Otro aspecto al que hizo mención fue las fallas en el transporte público, explicó que varias unidades están paradas por falta de repuestos; por eso los vecinos pasan hasta una hora esperando los autobuses que luego de las 6:00pm no prestan servicio. También apuntó que varios conductores han sido víctimas de la inseguridad, por eso hizo un llamado a las autoridades a que realicen mayores labores de patrullaje en especial en la noche.gf

