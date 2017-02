Buttó entre los grandes

Al salvar el encuentro que las Águilas del Zulia le ganaron a los Tigres del Licey se convirtió en el rey del salvado en las Series del Caribe

Una llamada de Wilson Álvarez al bullpen de las Águilas del Zulia, previno a Francisco Buttó. Iba a recibir la pelota en el noveno inning, sin importar el marcador, contra los Tigres del Licey.

El aviso del coach de pitcheo zuliano llegó después que Tiago Da Silva retirara sin problemas el octavo inning del encuentro que perdían los emplumados 3-1, el domingo por la tarde.

Pero luego de la reacción comandada por el jonrón de dos carreras de René Reyes, en el cierre del tramo, Buttó comprendió que su responsabilidad sería mayor. Estaba en juego una victoria y sin saberlo se encaminaba a marcar un hito en la historia de las Series del Caribe.

“Hassan Pena no iba a estar disponible, pero en ningún momento se me pasó por la cabeza que iba a cerrar el partido, de hecho no me dijeron nada antes del juego. La sorpresa fue cuando Wilson dijo que después de Tiago seguía yo. Me concentré y me dije: ‘Esto siempre lo has hecho, no pierdas la concentración’. Así fue. A pesar de la complicación con la base por bolas (a Michael De León), salvé el partido”.

Fue el rescate número nueve en su carrera en el torneo, cifra que le colocó en la cima del liderato vitalicio del departamento.

“No me enteré hasta que llegué al hotel (donde se aloja la delegación venezolana) y vi que mi familia había publicado en las redes sociales una foto, que bajaron de la página web de la Serie del Caribe, en la que salía el récord de por vida”, confesó el monaguense, de 36 años de edad, horas después del significativo encuentro. “La verdad es que me siento muy contento por esa actuación, un récord más para mi carrera”.

Fue el primer salvado para el derecho desde el 29 de diciembre de 2012, cuando todavía formaba parte de los Tigres de Aragua. Desde entonces y luego de perder el puesto como relevista regular de cierres, desperdició un par de oportunidades en 2013. Tuvo que esperar casi cuatro años para recibir el siguiente chance.

“Pena tenía una indisposición. Así que mi opción era Buttó, otro hombre de experiencia, uno de los líderes en salvados de la Serie del Caribe. ¿Por qué no? Se dio la oportunidad y no íbamos a menospreciar su trabajo, su trayectoria como pelotero. Es un hombre que se da íntegro en el terreno”, explicó el mánager Lipso Nava.

Con el juego en la línea, Buttó recurrió a su memoria genética para alzarse sobre el montículo y terminar con los desafíos, por tres o menos anotaciones.

“Creo que lo primordial para un relevista es sacar el primer out y, simplemente recordé los viejos tiempos, apelé a mi experiencia. Siempre concentrado, tirando el primer pitcheo en strike y consiguiendo el primer out de la entrada. Eso es lo más importante. Tenía tiempo que no se me daba y hacerlo en una Serie del caribe para implantar un récord, es fabuloso”.

Buttó suma nueve rescates en igual número de oportunidades en la competición caribeña. En ese lapso acumula 9.2 capítulos en los que exhibe 0.93 de efectividad y 1.304 de WHIP, con 12 ponches y cinco boletos, de acuerdo con Quality Sports.

Pero el experimentado apagafuegos no le da muchas vueltas al asunto. En realidad, no sacó muchas cuentas.

“El ajuste es el mismo que cuando lanzas en el medio de los juegos, en el octavo o incluso cuando sales a enfrentar a un solo bateador. En especial en la situación en la que estaba. Me imaginé que era un quinto o sexto inning. Son los mismos bateadores y hay que sacar tres outs”.

“Uno siempre tiene que estar preparado y concentrado para todo tipo de situaciones”, abundó. “Tenía mucho tiempo sin cerrar un partido, pero mantuve el mismo ritmo que he tenido cuando me usan entre el sexto y el séptimo inning. Hasta en el mismo octavo inning (del sábado contra los Alazanes de Granma)”.

Hombre récord

Buttó fue parte fundamental de los seis títulos que alcanzaron los Tigres de Aragua bajo el mando del piloto Buddy Bailey, entre 2003 y 2012, y siempre siguió con el equipo hasta el torneo de campeones. Así que comenzó a fraguar su impresionante récord hace más de una década.

“Sí. Mi primera serie fue en 2004, en Santo Domingo (República Dominicana) y mi primer salvado fue en mi segunda participación, pero no recuerdo nada más”, sonrió el taponero.

Ocurrió el 3 de febrero de 2005, contra los Indios de Mayagüez, en una labor de 1.2 innings.

“No estoy pendiente de los récords, de los numeritos, así que no se me pasaba por la mente que estaba a uno de romper el récord. Si sabía que en Mexicali había establecido la marca para una Serie del Caribe, con cuatro. Esta vez me sorprendió ser el hombre con más rescates en el torneo”, destacó.

Aquella marca la consiguió en 2009, cuando Aragua le dio el último título caribeño al país.

Años después, ahora con Zulia, el derecho encuentra ciertos paralelismos, entre uno y otro club.

“Al inicio de la temporada (2016-2017) las Águilas me hicieron recordar a los Tigres (de la 2008-2009). Era un equipo bastante unido, un solo grupo, alegre. Si estábamos perdiendo, nunca decaíamos, nos animábamos. Lo mismo ocurría con los Tigres, jamás bajamos la guardia hasta el out 27. Es lo que estamos demostrando ahora aquí”, aseguró.

“Aunque, en Mexicali, fue toda una sorpresa alcanzar la corona porque la mayoría de los peloteros regulares no pudieron asistir. Entonces las figuras fueron reemplazadas con jugadores que no tenían nombres llamativos. Ese año mi compadre (el receptor) Álex Delgado (ahora coach de Zulia) dijo que no llevábamos nombres sino hombres. Ese equipo se comportó a la altura y todo nos salió bien”, rememoró Buttó.

Una gran carrera

Francisco Buttó está reuniendo un buen caso para tener una estatuilla en el Salón de la Fama de la LVBP en el futuro, cuando decida colgar los ganchos. El derecho, además de ser el rey del salvado en el Caribe, es el dueño de la mayor cantidad de rescates en la historia de los Tigres de Aragua (86), cifra que solo es superada en el circuito por Richard Garcés, el líder de todos los tiempos con 124.

“He tenido una carrera muy bonita. Son muchos logros con los Tigres, que fue mi equipo fundacional, después Caribes y ahora Águilas, que me ha dado la oportunidad de seguir en la LVBP”, dijo Buttó, que ahora ve cerca el final de su trayectoria como activo. “De hecho, en esta Serie del Caribe me conseguí con varios peloteros, hasta coaches, que habían sido mis compañeros y me preguntaban si todavía estaba jugando (risas) y les dije: “Si mi brazo sigue estando sano, ¿cómo me retiro? Ese momento llegará, pero mientras tanto voy a seguir aprovechando las oportunidades, por dos o tres años más”.

El derecho también ha rescatado 31 partidos en la postemporada, la segunda mejor marca en los registros vitalicios del circuito, detrás de Francisco Rodríguez (36).

“Me quedo con la marca de por vida de Aragua y ahora con este, el de la Serie del Caribe, otra gran satisfacción. En ocasiones me sorprendo por lo que he hecho, porque muchas personas no ven a uno como alguien que ha alcanzado esos logros. Todavía me queda en el beisbol profesional.

En cifras

En 22 juegos en Series del Caribe, Francisco Buttó ha trabajado en 26.1 innings, en los que ha permitido 21 hits y cinco carreras limpias, para un promedio de 1.70 carreras limpias y un WHIP de 1.518.

Alexánder Mendoza

LVBP

AFP / Ronaldo Schemidt