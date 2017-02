Liceistas carrizaleños marcharon hoy para exigir seguridad

En horas de la mañana de este lunes estudiantes de la U.E.N. Manuel María Villalobos, Escuela Técnica Agropecuaria y U.E.N. Carlos Gauna marcharon hasta la sede de la Alcaldía de Carrizal para exigir patrullaje policial correspondiente al plan Patria Segura de la Gran Misión a Toda Vida Venezuela, anunciado el pasado mes de enero por el vicepresidente de la República Tareck El Aissami como modelo de política de seguridad conjunto a los cuadrantes de paz.

Los representantes estudiantiles de dichas instituciones mantuvieron una reunión con el alcalde José Luis Rodríguez, el jefe de Operaciones de Policarrizal Winston Rodríguez y directivos de los planteles para llegar a un acuerdo de seguridad y solicitar ayuda por parte del ayuntamiento local, debido a los numerosos robos que han sufrido los estudiantes y las instalaciones.



“No tenemos computadoras, no tenemos balones ni mayas, porque se han llevado todo. Han robado la dirección y los insumos deportivos, la cantina cuando tiene comida al otro día amanece robada. Aquí en Carrizal no hemos visto funcionarios del Plan Patria Segura, en las instituciones no se han visto al menos. Les solicitamos a ellos que nos manden su patrullaje y sus funcionarios y que nos instalen las cámaras de seguridad porque en este sector no tenemos”, manifestó Mailyn Pérez, estudiante de la U.E.N. Manuel María Villalobos.

Pese a que El Aissami informó que tomarían al estado Miranda y Distrito Capital como espacios modelos para la política de seguridad con el plan Patria Segura, además de haber mencionado que fueron desplegados más de 200 funcionarios de seguridad en todo el estado, dicho plan no se ha evidencia en Carrizal según afirman estudiantes y vecinos de las diversas comunidades que conforman la jurisdicción altomirandina.

Asimismo, Pérez dijo que el mencionado plantel no cuenta con seguridad en las noches, ni mucho menos en los accesos al mismo, situación que se repite en todas y cada una de las escuelas nacional, según afirmaron los alumnos.

“Los estudiantes nos invitaron a esta reunión con el Alcalde para tratar tres puntos: la seguridad integral, atención por parte del transporte público y por último la dotación de material deportivo”, dijo Juvenal Avelés, director del Villalobos.