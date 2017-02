PJ toma colas por comida para protestar exigiendo “elecciones ya”

Etiquetas: #ProtestasVzla, #ReferendoRevocatorio

Con pancartas en mano en las que se leía “Elecciones Ya” y “Ayuda humanitaria” un grupo de activistas de Primero Justicia en el Municipio Guaicaipuro recorrió este viernes las colas en los principales súper mercados de la ciudad alentando a los vecinos a sumarse a la campaña que exige al CNE publicar el cronograma electoral.

Christian Jiménez, coordinador de Primero Justicia en Los Teques, reiteró que la propuesta de la oposición como método de cambio son las elecciones, “no queremos ni guarimba ni encender el país, lo que queremos es que se cumpla el mandato constitucional de elecciones”.

-Sino te gusta el Gobernador, Alcalde o Presidente la mejor forma de sacarlos del poder es a través del voto, vamos a someternos a un proceso electoral, elecciones es lo que clama el país.

El dirigente de la tolda aurinegra aseguró que el país no aguanta la crisis, “cada día las colas son más largas, esto no se aguanta, la gente no le alcanza el sueldo, Chávez decía que él era el Presidente con mayor procesos electorales, cual es el miedo actual a contarse, saben que los números no le dan, tienen un record en rechazo popular”.

Por su parte Jesús Piñango, coordinador de activismo de PJ, aseguró que van a permanecer en las calles exigiendo que se cumpla lo que establece la Constitución y se hagan elecciones este año, “el llamado es a Tibisay Lucena para que cumpla su palabra y publique el cronograma electoral, cae sobre ella todo el peso de tanta injusticia, inseguridad e indolencia que agobia a los venezolanos (…) seguiremos en la calle de manera pacífica hasta que el pueblo pueda salir a votar “.

Daniel Murolo

dmurolo@diariolaregion.net / @dmurolo