Tarifas de cableras aumentaron el doble

Los suscriptores de la empresa Supercable de los Altos Mirandinos se quejan debido al “aumento sin previo aviso” que la cablera realizó durante esta semana por la prestación de sus servicios. Algunos de los clientes afirman que la mensualidad subió el doble en menos de un año, por lo que hacen un llamado a las autoridades a tomar cartas en el asunto.

“Esta mañana cuando iba a pagar mi respectiva cuota me dicen que aumentaron, como no tenía el dinero completo me informaron que lamentablemente me cortarían el servicio hasta tanto no cancelara la deuda en su totalidad. Me parece un abuso porque ellos no avisaron nada y como yo hay varias personas que le sucedió lo mismo”, manifestó Carmen Sandoval.

Sandoval informó que hasta el mes pasado venía cancelando un monto total de Bs. 2400 por el plan básico, el cual actualmente tiene un valor de Bs. 4000. “Ellos nunca avisan, cuando uno va a pagar es que le informan qué monto es que se debe”. RG