Bs. 1500 cuesta kilogramo de masa de maíz “pilao”

Debido a la falta de harina de maíz en los anaqueles de los supermercados, abastos y bodegas carrizaleños los habitantes de los Altos Mirandinos diariamente hacen largas colas a las afueras de los comercios que ofrecen masa de maíz blanco “pilao” para poder sustituir el preciado rubro y llevar el alimento a sus respectivos hogares.

El precio del kilogramo de masa ya molida ronda los Bs. 1500 a 2000, dependiendo del local donde se adquiera, la cual es vendida de manera artesanal y sin permiso sanitario. Sin embargo, comerciantes afirman que las personas prefieren llevar la masa lista, ya que no todos cuentan con máquinas de moler maíz.

“Para nosotros es un trabajo duro, ya que debemos moler el maíz y venderlo. Hay días en que la cola de personas es larga y como la máquina es manual se debe tomar un tiempo de descanso para reponer fuerzas, pero la gente la busca mucho”, afirmó un comerciante que no quiso ser identificado.

Asimismo, no todos los comercios ofrecen la venta de granos de maíz, ya que afirman que les es más provechoso vender la masa lista.

“Particularmente no me gustaba comprar la masa lista, porque uno no sabe si le echan algo extraño. Pero como últimamente se me ha hecho cuesta arriba conseguir la harina de maíz no tengo otra alternativa. Estoy consciente de que esta masa no tiene permiso sanitario, pero al momento de comprarla me aseguro que sea un lugar limpio y que el lugar donde muelan el maíz esté a la vista”, manifestó Alicia Calderón.

Por su parte, el kilogramo de maíz sin pilar tiene un costo de Bs. 1800 a 2000, pero su presencia en los anaqueles también es intermitente.

Precio de máquina de moler “por las nubes”

La máquina de moler granos es otro de los artefactos que rara vez se ve en los mercados populares, ya que debido a la escasez de harina, café y otros productos molidos su demanda ha aumentado, aseguran los comerciantes.

Los precios de la misma son de Bs. 100 mil a 150 mil, cuando no hace más de un año su precio era de Bs. 20 mil. “Esa era la máquina que usaban mis abuelos, uno la podía comprar en cualquier mercado popular. Ahora es un lujo adquirir este artefacto que además es el del siglo pasado. Ni hablemos del precio de los molinos electrónicos, están inaccesibles”, dijo Alberto Ramírez.

Ronald Gil

@thedaniels88