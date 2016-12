Siete simples cosas que ayudan a mejorar tu salud mental

23/12/2016 5:22 am

Siete cosas que están fácilmente a tu alcance y que redundan positivamente en tu salud mental, y también en la física.

1. Elimina tu sobrepeso

El sobrepeso no es solo una sobrecarga física, puede ser también una constante sobrecarga mental, por los problemas de salud que acarrea, la inconformidad con nuestra apariencia y la imposibilidad de vestir alguna pieza que compramos cuando estábamos más delgados.

2. Has ejercicio

Quizá pueda parecer suficiente eliminar el sobrepeso solo con dietas, pero no es así. El complemento perfecto para una dieta sana es un programa de ejercicios. No tiene que ser un régimen matador; basta con comenzar con una caminata vigorosa de media hora e ir incrementando en la medida que el mismo cuerpo lo pida. Los ejercicios permiten liberar endorfinas, también llamadas las «moléculas de la felicidad».

3. Has vida de pareja

Se ha comprobado que llevar vida en pareja disminuye en hasta un 50 % los riesgos de sufrir de Alzheimer y otros trastornos que afectan la función cerebral.

4. Corta una relación dañina

Es igualmente perjudicial para la salud mental prolongar indefinidamente una relación que no funciona. Busca ayuda profesional con tu pareja, dense un plazo y si las cosas no mejoran, no quedará más remedio que terminar.

5. Dedica un rato del día a meditar

La meditación permite reflexionar calmadamente sobre nuestros asuntos personales y eventualmente definir acciones que mejoren nuestra vida y nuestra salud mental. Solo hay que relajarse en un lugar tranquilo y permitir que la mente busque sus caminos. Igualmente, algunos estudios han comprobado que el solo hecho de meditar favorece la renovación celular del cerebro.

6. Has vida social

El aislamiento es sumamente dañino para la salud física y mental. Acarrea sedentarismo, obesidad, intolerancia, deterioro de la apariencia personal, enfermedades y pérdida de oportunidades. Hay infinidad de posibilidades y seguramente habrá alguna acorde con tus aptitudes y temperamento. Puede ser, por ejemplo, un equipo deportivo, una banda de rock o un voluntariado de ayuda a un grupo social débil.

7. Lee buenos autores

Leer cosas que pongan a pensar es un excelente ejercicio para la mente.

Borges, Octavio Paz, Jean Francois Revel y otros grandes ensayistas; Kafka, los grandes poetas, la lista sería interminable. No comiences con algo demasiado pesado para tu gusto. ¿Sabes lo que dijo Borges de Crítica de la razón pura, del filósofo Immanuel Kant? Dijo algo así como “Tuve que dejarlo, fui derrotado por el libro”.